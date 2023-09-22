Sky News: ВС Украины для атаки на штаб ЧФ в Севастополе использовали ракеты Storm Shadow

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Британские ракеты Storm Shadow были задействованы в атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", — говорится в сообщении.

В пятницу Киев нанёс ракетный удар по Севастополю. Пять ракет были сбиты системами противовоздушной обороны. В результате атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.