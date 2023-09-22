Британские ракеты Storm Shadow были задействованы в атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.
"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", — говорится в сообщении.
В пятницу Киев нанёс ракетный удар по Севастополю. Пять ракет были сбиты системами противовоздушной обороны. В результате атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.