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Spiegel: Путин надеется на "реактивный танк" Т-80

1:24
Мир

Президент РФ Владимир Путин надеется на "реактивный танк". Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Spiegel: Путин надеется на "реактивный танк" Т-80
Фото: https://t.me/donbassr/36442

Россия, по некоторым данным, рассматривает возможность возобновления производства основного боевого танка Т-80, говорится в публикации.

Автор статьи приводит слова главы "Уралвагонзавод" Александра Потапова, который заявил, что военные поставили перед компанией задачу потенциального восстановления всей производственной цепочки для Т-80.

"Это решение вызывает удивление, учитывая, что в России есть более современные танки, такие как Т-90, и ведётся разработка футуристического Т-14 "Армата", — пишет издание.

Оно отмечает, что Т-80, который иногда называют "реактивным танком", был разработан в 1970-х годах и последний раз сошёл с конвейера в 1999 году. Танк оснащался газотурбинным двигателем, что обеспечивало высокую скорость, но при этом приводило к увеличению расхода топлива и стоимости обслуживания.

"Если "Уралвагонзавод" будет строить новые Т-80, то, конечно, имеет смысл улучшить возможности при движении задним ходом", — заявил офицер бундесвера.

Немецкий военный также предупредил, что русских в любом случае, не стоит недооценивать.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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