Президент РФ Владимир Путин надеется на "реактивный танк". Об этом пишет немецкая газета Spiegel.
Россия, по некоторым данным, рассматривает возможность возобновления производства основного боевого танка Т-80, говорится в публикации.
Автор статьи приводит слова главы "Уралвагонзавод" Александра Потапова, который заявил, что военные поставили перед компанией задачу потенциального восстановления всей производственной цепочки для Т-80.
"Это решение вызывает удивление, учитывая, что в России есть более современные танки, такие как Т-90, и ведётся разработка футуристического Т-14 "Армата", — пишет издание.
Оно отмечает, что Т-80, который иногда называют "реактивным танком", был разработан в 1970-х годах и последний раз сошёл с конвейера в 1999 году. Танк оснащался газотурбинным двигателем, что обеспечивало высокую скорость, но при этом приводило к увеличению расхода топлива и стоимости обслуживания.
"Если "Уралвагонзавод" будет строить новые Т-80, то, конечно, имеет смысл улучшить возможности при движении задним ходом", — заявил офицер бундесвера.
Немецкий военный также предупредил, что русских в любом случае, не стоит недооценивать.
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