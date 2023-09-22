Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в 215 км от российской границы. Видео приземления самолётов появилось в соцсетях.
Сообщается, что два норвежских истребителя F-35 выполнили посадку для дозаправки на шоссе в районе финского города Терво, который располагается примерно в 215 км от границы с Россией.
Пара F-35 принимала участие в совместных учениях с истребителями ВВС Финляндии F-18.
Ранее стало известно, что атомная подлодка США Florida не смогла оторваться от российского рыболовного траулера в Норвегии.
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