Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в двухстах километрах от границы с Россией

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в 215 км от российской границы. Видео приземления самолётов появилось в соцсетях.

Фото: http:// www.aetc.af.mil

Сообщается, что два норвежских истребителя F-35 выполнили посадку для дозаправки на шоссе в районе финского города Терво, который располагается примерно в 215 км от границы с Россией.

Пара F-35 принимала участие в совместных учениях с истребителями ВВС Финляндии F-18.

Ранее стало известно, что атомная подлодка США Florida не смогла оторваться от российского рыболовного траулера в Норвегии.