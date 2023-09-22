Власти Латвии предоставят три месяца на перерегистрацию российских номеров

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Владельцам автомобилей с российскими номерами, находящимся на территории Латвии, предоставят срок в три месяца для перерегистрации транспортных средств, сообщает портал Delfi, ссылаясь на заявление главы Министерства юстиции Латвии, Инесе Либиня-Эгнере.

Фото: Openverse

В настоящее время готовится законопроект, который предусматривает запрет на нахождение на территории Латвии автомобилей с российскими или белорусскими номерами. Автомобилистов, игнорирующих это решение, планируют лишить права собственности на автомобиль путем конфискации.

10 сентября в Европейском союзе была подтверждена интерпретация санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может рассматриваться как незаконный импорт.

В связи с возникшими обсуждениями, Европейская комиссия скорректировала свою позицию и призвала национальные органы стран Евросоюза рассматривать каждый случай индивидуально.