Владельцам автомобилей с российскими номерами, находящимся на территории Латвии, предоставят срок в три месяца для перерегистрации транспортных средств, сообщает портал Delfi, ссылаясь на заявление главы Министерства юстиции Латвии, Инесе Либиня-Эгнере.
В настоящее время готовится законопроект, который предусматривает запрет на нахождение на территории Латвии автомобилей с российскими или белорусскими номерами. Автомобилистов, игнорирующих это решение, планируют лишить права собственности на автомобиль путем конфискации.
10 сентября в Европейском союзе была подтверждена интерпретация санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может рассматриваться как незаконный импорт.
В связи с возникшими обсуждениями, Европейская комиссия скорректировала свою позицию и призвала национальные органы стран Евросоюза рассматривать каждый случай индивидуально.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.