После того, как ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, самое время дать на это соответствующий ответ и нанести удар по всем центрам принятия решений в Киеве, включая украинский генштаб, министерство обороны и администрации президента Незалежной.
Так считает бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов в разговоре с РИА Новости.
Вместе с этим Комоедов уверен, что необходимо усилить защиту Крыма на фоне всё более частых атак на полуостров. Адмирал уточнил, что нужно обеспечить защиту основных объектов управления и инфраструктуры не только в самом Севастополе, но и на всей территории полуострова.
Ранее Минобороны сообщило, что 22 сентября над Крымом было сбито пять ракет, а здание Черноморского флота РФ получило повреждения в результате атаки ВСУ.
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