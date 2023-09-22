Экс-командующий ЧФ Комоедов: самое время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве

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После того, как ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, самое время дать на это соответствующий ответ и нанести удар по всем центрам принятия решений в Киеве, включая украинский генштаб, министерство обороны и администрации президента Незалежной.

Фото: wikipedia.org

Так считает бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.

"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим Комоедов уверен, что необходимо усилить защиту Крыма на фоне всё более частых атак на полуостров. Адмирал уточнил, что нужно обеспечить защиту основных объектов управления и инфраструктуры не только в самом Севастополе, но и на всей территории полуострова.

Ранее Минобороны сообщило, что 22 сентября над Крымом было сбито пять ракет, а здание Черноморского флота РФ получило повреждения в результате атаки ВСУ.