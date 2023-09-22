Военные ВСУ под Купянском избили американских наёмников из-за жареного мяса

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Между боевиками 32-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) и американскими наёмниками под Купянском произошёл конфликт. Свидетелем его стал один из военнослужащих, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш".

Фото: www.mk.ru

По мнению экспертов, здесь две основные причины: наглое поведение наёмников из США, которые относятся к украинцам с ярко выраженным пренебрежением, и наличие у "заморских коллег" полного обеспечения всем необходимым, в то время как украинцы не всегда получают еду и воду.

Отмечается, что последней каплей стало издевательство со стороны американца, который дразнил одного из боевиков жареным мясом, которое им привезли "по заказу".

Началась перепалка, которая быстро переросла в драку. В итоге американцев избили, одного из них пришлось эвакуировать в местный госпиталь под Купянском.