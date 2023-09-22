Большинство представителей Республиканской партии собираются выступить против дальнейшей поддержки Украины в конгрессе США. Так считает американский журналист Джош Рогин.
Свой материал обозреватель так и назвал — "Помощь Украине висит на волоске". По словам журналиста, теперь американские власти больше заботит предвыборная кампания, финал которой состоится в 2024 году.
"Американская помощь Украине становится все более уязвимой… Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико", — написал Рогин в статье для издания The Washington Post.
Обозреватель привёл слова демократа Пэта Райана, заявившего, что очень многие республиканцы больше не хотят, чтобы правительство выделяло помощь Киеву. Райан подчеркнул, что теперь придётся очень постараться, чтобы убедить американцев в важности помощи Украине, объяснив. что это имеет значение не только для неё, но также и для США.
Ранее Зеленскому не позволили выступить в конгрессе, объяснив это высокой загруженностью конгрессменов. А помощь украинскому лидеру пообещали в 70 раз меньше, чем та сумма, на которую он рассчитывал: в Белом доме заявили о готовности выделить Киеву 325 миллионов долларов вместо 24 миллиардов, о которых просил Зеленский.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.