Анатолий Матвийчук заявил, что Владимир Зеленский не знает, какие города хочет освободить

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил амбициозные военные планы на эту зиму, заявив, что ВСУ не собираются прекращать контрнаступление, несмотря на значительные потери в личном составе, и намерены вернуть назад город Артёмовск, а также ещё два неназванных населённых пункта. Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему киевский лидер решил сохранить интригу относительно планов.

Фото: CreativeCommons

Зеленский во время своего визита в Вашингтон заявил, что Украина не может остановить контрнаступление этой зимой и надеется использовать "слабые места" России. Он также сообщил, что ВСУ намерены вернуть три города, включая Артёмовск, где шло кровопролитное сражение несколько месяцев. Тем не менее Зеленский отказался назвать два других города.

"Я не скажу вам, какие города, извините", — сказал президент Украины.

Он добавил, что у военных есть "очень обширный план".

Матвийчук считает, что Зеленский на самом деле, не знает, какие города он хочет освободить, и его заявления представляют собой блеф и пропагандистский трюк. Он считает, что киевский режим находится в "творческом поиске" и пытается понять, как действовать дальше, учитывая нарастающее давление и критику, особенно со стороны американских политиков относительно украинской военной операции.

Матвийчук предполагает, что Зеленский использовал эти заявления, чтобы поднять боевой дух и укрепить положение перед своими кураторами, хотя сам не имеет ясного понимания того, какие города он собирается освобождать.