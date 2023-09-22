Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актер Егор Бероев представил своего 20-летнего экранного сына
Власти Латвии предоставят три месяца на перерегистрацию российских номеров
Блогер Карина Кросс рассказала о своих главных страхах
Шкурлатов: Россия нанесёт сокрушительный удар в ответ на атаку по штабу Черноморского флота
Дандыкин предрёк Киеву крушение: "Раньше Зеленский смешил, теперь пугает"
Композитор Николаев занимается гимнастикой после операции на сердце
Шакира эмоционально высказалась о разрушенном браке с футболистом Жераром Пике
Актер Дмитрий Певцов не имеет загранпаспорта
Компания Apple обогнала Samsung по экспорту телефонов из Индии

Анатолий Матвийчук заявил, что Владимир Зеленский не знает, какие города хочет освободить

1:43
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский выразил амбициозные военные планы на эту зиму, заявив, что ВСУ не собираются прекращать контрнаступление, несмотря на значительные потери в личном составе, и намерены вернуть назад город Артёмовск, а также ещё два неназванных населённых пункта. Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему киевский лидер решил сохранить интригу относительно планов.

Анатолий Матвийчук заявил, что Владимир Зеленский не знает, какие города хочет освободить
Фото: CreativeCommons

Зеленский во время своего визита в Вашингтон заявил, что Украина не может остановить контрнаступление этой зимой и надеется использовать "слабые места" России. Он также сообщил, что ВСУ намерены вернуть три города, включая Артёмовск, где шло кровопролитное сражение несколько месяцев. Тем не менее Зеленский отказался назвать два других города.

"Я не скажу вам, какие города, извините", — сказал президент Украины.

Он добавил, что у военных есть "очень обширный план".

Матвийчук считает, что Зеленский на самом деле, не знает, какие города он хочет освободить, и его заявления представляют собой блеф и пропагандистский трюк. Он считает, что киевский режим находится в "творческом поиске" и пытается понять, как действовать дальше, учитывая нарастающее давление и критику, особенно со стороны американских политиков относительно украинской военной операции.

Матвийчук предполагает, что Зеленский использовал эти заявления, чтобы поднять боевой дух и укрепить положение перед своими кураторами, хотя сам не имеет ясного понимания того, какие города он собирается освобождать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Известный невролог озвучила причины развития болезни Альцгеймера
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Последние материалы
Власти Латвии предоставят три месяца на перерегистрацию российских номеров
Блогер Карина Кросс рассказала о своих главных страхах
Шкурлатов: Россия нанесёт сокрушительный удар в ответ на атаку по штабу Черноморского флота
Дандыкин предрёк Киеву крушение: "Раньше Зеленский смешил, теперь пугает"
Композитор Николаев занимается гимнастикой после операции на сердце
Шакира эмоционально высказалась о разрушенном браке с футболистом Жераром Пике
Актер Дмитрий Певцов не имеет загранпаспорта
Компания Apple обогнала Samsung по экспорту телефонов из Индии
Военные ВСУ под Купянском избили американских наёмников из-за жареного мяса
Айза-Лилуна Ай показала жуткую деталь, обнаруженную спустя 10 лет после ринопластики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников