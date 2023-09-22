Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждёт холодная зима

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Этой зимой Украине предстоит жить без тепла и света. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что украинцы будут вынуждены уехать из городов. Такой прогноз дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: openverse

"Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Аналитик считает, что предстоящей зимой Украине придётся туго: потери ВСУ ей восполнять больше некем, а мирные граждане останутся без света и тепла в зимний период.

Джонсон полагает, что истощение Украины станет причиной завершения конфликта, потому что у Киева просто не останется больше ресурсов для продолжения боевых действий.

Именно зима станет для украинского конфликта "решающим этапом", уверен эксперт.