Этой зимой Украине предстоит жить без тепла и света. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что украинцы будут вынуждены уехать из городов. Такой прогноз дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Аналитик считает, что предстоящей зимой Украине придётся туго: потери ВСУ ей восполнять больше некем, а мирные граждане останутся без света и тепла в зимний период.
Джонсон полагает, что истощение Украины станет причиной завершения конфликта, потому что у Киева просто не останется больше ресурсов для продолжения боевых действий.
Именно зима станет для украинского конфликта "решающим этапом", уверен эксперт.
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