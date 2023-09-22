По данным Bloomberg, расширение канадского нефтепровода Trans Mountain может дополнительно вывести на мировой рынок 600 тысяч баррелей нефти в сутки, и часть этого объема может быть направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Планируется, что этот нефтепровод начнет функционировать в 2024 году, и его длина составит более 1150 километров, с общей пропускной способностью 890 тысяч баррелей в сутки, в то время как в настоящее время по нему можно перекачивать только 300 тыс. баррелей в сутки.
Эксперты Bloomberg полагают, что это расширение даст возможность Канаде экспортировать нефть в страны, такие как Китай и Индия, и это может конкурировать с российской нефтью на азиатском рынке.
Однако, эти выводы могут быть подвергнуты сомнению, поскольку Россия экспортирует несколько миллионов баррелей нефти в страны АТР каждый день.
Кроме того, тяжёлая канадская нефть является привлекательным сырьем для нефтеперерабатывающих заводов в США, которые в настоящее время испытывают дефицит этого типа нефти. Вероятно, Вашингтон будет стремиться удовлетворить собственные потребности в нефти, а не направлять ее в Китай.
Стоит отметить, что канадские компании, возможно, не смогут конкурировать с Россией по ценам на нефть.
Интерпретация данных экспертов Bloomberg может быть направлена на то, чтобы увеличить цену канадской нефти в глазах американских энергетических компаний, сообщает oilcapital.ru.
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