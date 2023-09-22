Атомная подлодка США Florida не смогла оторваться от российского траулера

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Стратегический подводный ракетоносец ВМС США Florida не смог оторваться от российского рыболовного траулера, который следовал за ним при выходе из норвежского порта Тромсе. Об этом пишет Military Russia.

Фото: Правда.Ру

По данным канала, 170-метровая атомная подлодка, на вооружении которой имеется полторы сотни крылатых ракет, 19 сентября покинула Норвегию. "Флориду" до выхода из Ульсфьорда сопровождали буксир и корабль береговой охраны. За ними, на дистанции четырёх миль от подлодки, неотрывно следовал российский траулер.

Издание отмечает, что судно также сопровождало американскую подлодку в апреле. Норвежцы утверждали, что атомная субмарина не смогла оторваться от преследования даже в подводном положении.

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