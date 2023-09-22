В ДНР пленным ВСУ позволили встретиться с родными, некоторые из них хотят остаться в РФ

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В Донецкой Народной Республике пленным солдатам ВСУ разрешили встретиться с родственниками. Некоторые военнослужащие поделились, что не заинтересованы в обмене, поскольку хотели бы остаться на российской территории.

Фото: Openverse

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на волонтёра, это уже вторая встреча военнопленных с их родными, многие из которых покинули Украину и специально прилетели из стран Европы. Отмечается, что на подготовку мероприятия понадобилось почти два месяца. Родственники навестили семерых военнопленных.

Некоторые бывшие военные признались, что хотят остаться в России и уже подали соответствующие документы для этого.

"Я написал заявление, нет желания на обмен", — отметил пленный ВСУ Валерий Шердиз, родившийся в Донбассе.

Ранее боевик "Азова"*, попавший в российский плен, смог встретиться с близкими в Донецкой Народной Республике. Он поделился, что вступил в нацбатальон, не сказав об этом родственникам.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.