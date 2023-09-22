Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

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Американский лидер Джо Байден заявил об утверждении нового пакета военной помощи для Украины, передаёт пресс-служба Пентагона.

Фото: openverse

Речь идёт о скорой отправке на Украину кассетных артиллерийских снарядов, боеприпасов для РСЗО HIMARS, а также поставках систем противовоздушной обороны Avenger и пулемётов, которые способны бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как отметили в Минобороны США, Вашингтон передаст Киеву технику на 325 миллионов долларов.

Помимо вышеперечисленного оборудования, Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат противотанковые ракетные комплексы Javelin, AT-4 и TOW, патроны для стрелкового оружия, лёгкие тактические автомобили, запчасти и другую технику.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского в ООН о поставках оружия Киеву, порекомендовала ему обратиться за помощью в костюме с галстуком, а не в спортивных штанах. Политик выступила против очередных поставок техники Украине.