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В Крыму предложили лишить Украину права иметь собственную армию

1:00
Мир

Риторика киевского режима в отношении полуострова Крым перешла все границы, для безопасности Европы Украина должна быть лишена собственной армии, уверен представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

В Крыму предложили лишить Украину права иметь собственную армию
Фото: newsweek.com

Таким образом он прокомментировал слова советника администрации украинского президента Михаила Подоляка, который открыто заявил, что Крым "нужно уничтожить".

"Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение её права иметь собственные вооружённые силы", — предложил Смирнов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что последние заявления Киева лишний раз доказывают правильность поставленных перед командованием СВО целей о полной демилитаризации Украины.

Ранее комбат элитного батальона из Новосибирска заверил, что дальнейшая стратегия спецоперации и сроки её завершения будут ясны уже в октябре.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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