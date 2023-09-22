В Крыму предложили лишить Украину права иметь собственную армию

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Риторика киевского режима в отношении полуострова Крым перешла все границы, для безопасности Европы Украина должна быть лишена собственной армии, уверен представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Фото: newsweek.com

Таким образом он прокомментировал слова советника администрации украинского президента Михаила Подоляка, который открыто заявил, что Крым "нужно уничтожить".

"Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение её права иметь собственные вооружённые силы", — предложил Смирнов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что последние заявления Киева лишний раз доказывают правильность поставленных перед командованием СВО целей о полной демилитаризации Украины.

Ранее комбат элитного батальона из Новосибирска заверил, что дальнейшая стратегия спецоперации и сроки её завершения будут ясны уже в октябре.