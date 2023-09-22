Комбат "Веги" Панфёров оценил сроки окончания СВО: "В октябре всё будет ясно"

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Ход специальной военной операции, вплоть до её завершения, изменится уже в ближайшие недели, заявил командир элитного новосибирского батальона "Вега" Андрей Панфёров.

Фото: CreativeCommons

Об этом, подчеркнул подполковник ГРУ в отставке, говорят частые визиты президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву и большое количество поездок на Украину членов администрации Белого дома.

"Они же поехали туда не пироги раздавать. Они поехали туда ситуацию смотреть, каким образом всё сейчас происходит. Думаю, в октябре всё будет ясно", — предположил Панфёров.

Нельзя исключать, добавил он, что сейчас полным ходом ведутся закрытые переговоры, но дальнейшие планы СВО серьёзно будут обсуждаться только после выхода ВС России на новые рубежи.

Накануне в Госдуме РФ напомнили, что у каждого мобилизованного есть право на двухнедельный отпуск дома раз в полгода.