Байден потерялся и дважды рассказал одну и ту же историю

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Президент США Джо Байден с паузой в несколько минут, по сути, повторил рассказ, которым он ранее поделился на мероприятии, спонсируемом его предвыборной кампанией.

Фото: openverse

Встреча состоялась днем ранее в Нью-Йорке в частной резиденции с ограниченным доступом к пресс-центру Белого дома. Во время своего выступления Байден рассказал о пути, который привел его к президентству. После своего пребывания на посту вице-президента при администрации Обамы он изначально не намеревался претендовать на роль главы государства. Однако он объяснил, что на его решение повлияли события августа 2017 года в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, с участием ультраправых группировок.

Несколько мгновений спустя Байден вернулся к этому рассказу и повторил его еще раз.

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