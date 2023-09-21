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Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией

0:35
Мир

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб заявил во время 69-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Ливан поддерживает дружественные отношения с Россией.

Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией
Фото: openverse

Он подчеркнул, что Россия является дружественной страной для Ливана, и они часто поддерживают Россию на международной арене. Министр далее отметил, что дружественные отношения распространяются на правительственный уровень, и он считает, что министерствам обеих стран следует изучить возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

 

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Эксклюзив: премьер Ливана говорит об отношениях с Россией
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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