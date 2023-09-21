Welt: Бербок вновь умудрилась дать повод для сомнений в её компетентности

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Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь дала повод сомневаться в её компетентности как руководителя внешнеполитического ведомства. Она назвала председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", а потом отказалась исправить ошибку, отмечает издание Die Welt.

Фото: Creativecommons

Подобное поведение может стать причиной охлаждения отношений между Пекином и Берлином, хотя Китай и считается важным торговым партнёром Германии, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Характерно, что канцлер Германии Олаф Шольц так и не прокомментировал заявление министра иностранных дел. При этом Шольц как раз выступает за развитие сотрудничества с Китаем.

Что касается Бербок, то она наотрез отказалась исправлять своё заявление, подчеркнув, что "выразилась так, как выразилась".

"Там, в Китае, существует коммунистическая однопартийная система, массовые нарушения прав человека и угрозы другим государствам, например, Филиппинам", — заявила она.

Надо полагать, что и это высказывание в Пекине без внимания не оставят. И не факт, что канцлеру Германии удастся сгладить впечатление, произведённое министром иностранных дел.