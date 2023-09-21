Зеленский: Украина проиграет в войне, если не получит помощь

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Украинский президент Владимир Зеленский в Конгрессе США заявил, что они проиграют в войне, если не получат помощь от партнёров.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Сегодня он встретился с сенаторами и членами Палаты представителей, которые будут решать вопрос по выделению нового пакета помощи Киеву на сумму 24 млрд долл.

Во время встречи лидер Незалежной предупредил об опасности задержки финансирования.

"Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Это его цитата", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сам Зеленский в рассказе о встрече с конгрессменами об этой цитате не рассказал.

"Мы говорили обо всём, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами", — отметил Зеленский.