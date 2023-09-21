Украинский президент Владимир Зеленский в Конгрессе США заявил, что они проиграют в войне, если не получат помощь от партнёров.
Сегодня он встретился с сенаторами и членами Палаты представителей, которые будут решать вопрос по выделению нового пакета помощи Киеву на сумму 24 млрд долл.
Во время встречи лидер Незалежной предупредил об опасности задержки финансирования.
"Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Это его цитата", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Сам Зеленский в рассказе о встрече с конгрессменами об этой цитате не рассказал.
"Мы говорили обо всём, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами", — отметил Зеленский.
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