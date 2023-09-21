Глава МИД Таиланда: многосторонняя система отношений устарела

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Система многосторонних отношений стареет и способствует усилению поляризации в мире, поэтому требует пересмотра. Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон выразил эту позицию в Нью-Йорке на министерской встрече, посвященной подготовке к Саммиту будущего, запланированному на сентябрь 2024 года.

Фото: openverse.org

"Как и многие другие, мы беспокоимся о том, что существующая многосторонняя система становится устаревшей. Увеличивающаяся недовольство мировым сообществом мультилатерализмом усиливает национализм и поляризацию. Сейчас настало время пересмотреть мультилатерализм и привести его в соответствие с требованиями XXI века и более долгосрочной перспективой. Таиланд поддерживает призыв генерального секретаря по созданию эффективной и включительной многосторонней системы", — подчеркнул он.

Он также отметил важность укрепления взаимодействия между региональной и многосторонней политикой, особенно в контексте целей устойчивого развития до 2030 года, сообщает ТАСС. В этой связи он подчеркнул, что достижение целей устойчивого развития в рамках "дорожной карты" для развития стран Юго-Восточной Азии "АСЕАН: Видение-2025" является хорошим примером для последовательной работы в этом направлении.

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