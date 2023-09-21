Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Welt: Бербок вновь умудрилась дать повод для сомнений в её компетентности
Президент Зеленский получил награду за "улучшение мира"
Зеленский: Украина проиграет в войне, если не получит помощь
Диетолог Афинская назвала четыре важных сигнала о помощи от организма
Турция проведет переговоры с Катаром о поставках 1 млн тонн зерна из России
Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя
В обосновании санкций ЕС против граждан России нашли статьи из кулинарного журнала
JPMorgan: цена нефти может достигнуть $120 за баррель из-за ограничений РФ и ОАЭ
Двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове

Глава МИД Таиланда: многосторонняя система отношений устарела

1:25
Мир

Система многосторонних отношений стареет и способствует усилению поляризации в мире, поэтому требует пересмотра. Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон выразил эту позицию в Нью-Йорке на министерской встрече, посвященной подготовке к Саммиту будущего, запланированному на сентябрь 2024 года.

Глава МИД Таиланда: многосторонняя система отношений устарела
Фото: openverse.org

"Как и многие другие, мы беспокоимся о том, что существующая многосторонняя система становится устаревшей. Увеличивающаяся недовольство мировым сообществом мультилатерализмом усиливает национализм и поляризацию.

Сейчас настало время пересмотреть мультилатерализм и привести его в соответствие с требованиями XXI века и более долгосрочной перспективой. Таиланд поддерживает призыв генерального секретаря по созданию эффективной и включительной многосторонней системы", — подчеркнул он.

Он также отметил важность укрепления взаимодействия между региональной и многосторонней политикой, особенно в контексте целей устойчивого развития до 2030 года, сообщает ТАСС. В этой связи он подчеркнул, что достижение целей устойчивого развития в рамках "дорожной карты" для развития стран Юго-Восточной Азии "АСЕАН: Видение-2025" является хорошим примером для последовательной работы в этом направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 мифов про Таиланд, которые, БЕСЯТ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
Армяне остаются гонимым народом. Перспективы нации ужасны
Армяне остаются гонимым народом. Перспективы нации ужасны
Последние материалы
Зеленский: Украина проиграет в войне, если не получит помощь
Диетолог Афинская назвала четыре важных сигнала о помощи от организма
Глава МИД Таиланда: многосторонняя система отношений устарела
В США потребовали от России выплатить репарации Украине
Турция проведет переговоры с Катаром о поставках 1 млн тонн зерна из России
Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя
В обосновании санкций ЕС против граждан России нашли статьи из кулинарного журнала
JPMorgan: цена нефти может достигнуть $120 за баррель из-за ограничений РФ и ОАЭ
Двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове
NCC: ученые размышляют на тему искусственного "приглушения" Солнца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников