Боевики ВСУ бросили своего раненого прямо под гусеницы эвакуационной машины

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Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бросили своего раненого солдата прямо под гусеницы эвакуационной машины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в Telegram-канале.

Фото: Стоп-кадр с видео

По данным издания, позиции 63-й бригады ВСУ в районе Торского подверглись мощной серии ударов FPV-дронов группировки "Отважные". Беспилотники противник сбить не смог, они достигли цели, уничтожив опорный пункт врага.

Одного раненого всушники с позиций эвакуировали, но затем испугались и бросили его в колее на дороге, сбежав в лесополосу.

Далее история произошла совсем уж безумная: подъезжающий БТР M113 подбил российский дрон, от испуга водитель нажал на педаль газа и с бешеной скоростью закатал раненого бойца в колею.

Ранее командование ВСУ под Купянском потребовало отправить к ним на помощь офицеров НАТО.