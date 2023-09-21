Кнутов: на Украине возникла угроза военного переворота в связи с "делом Залужного"

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Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут привлечь не только за сдачу юга Украины, но и за всё проваленное контрнаступление. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Ранее издание ВВС опубликовало материал, в котором написало, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по быстрому "захвату" юга Украины российскими военными.

Аналитик считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделает всё, чтобы освободить военачальника от должности и привлечь его к уголовной ответственности, чтобы "перевести стрелки".

Защититься в этой ситуации главком никак не может, так как в коррумпированной судебной системе Украины нет справедливости, добавил собеседник издания.

"Единственный вопрос в том, насколько Залужный согласится с этим. Есть вероятность военного переворота, Залужный может попытаться взять власть в свои руки, обвинив во всём Зеленского как военного руководителя", — заключил эксперт.