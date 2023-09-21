Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут привлечь не только за сдачу юга Украины, но и за всё проваленное контрнаступление. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".
Ранее издание ВВС опубликовало материал, в котором написало, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по быстрому "захвату" юга Украины российскими военными.
Аналитик считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделает всё, чтобы освободить военачальника от должности и привлечь его к уголовной ответственности, чтобы "перевести стрелки".
Защититься в этой ситуации главком никак не может, так как в коррумпированной судебной системе Украины нет справедливости, добавил собеседник издания.
"Единственный вопрос в том, насколько Залужный согласится с этим. Есть вероятность военного переворота, Залужный может попытаться взять власть в свои руки, обвинив во всём Зеленского как военного руководителя", — заключил эксперт.
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