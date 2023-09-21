Командование ВСУ под Купянском потребовало отправить к ним на помощь офицеров НАТО

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Украинское командование на Купянском направлении требует отправить к ним офицеров НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал "Укропский фреш".

Фото: Openverse

Эксперты отмечают, что о прибытии в состав тактической группировки "Купянск" группы инструкторов НАТО стало известно не так давно. В её задачи входит организация обороны на Купянском направлении.

Они поступили в распоряжении командующего группировки бригадного генерала Андрея Гнатова, который практически сразу оценил профессионализм работы иностранных специалистов.

На четвертый день их работы Гнатов осознал, что для улучшения тактического положения необходимо кардинально менять систему управления войсками. Командующий пришёл к выводу, что менять нужно не командиров на местах, а своих офицеров из штаба группировки, которые отвечают за планирование.

Генералу пришла в голову "гениальная идея": попросить вышестоящее командование прислать еще одну группу натовских офицеров, чтобы те заменили "некомпетентных" офицеров штаба ТГ "Купянск". Но на это был получен отказ.

Разговор слышал один из подчинённых офицеров бригадного генерала, который сразу же рассказал об этом "предательстве" своим коллегам. Вполне очевидно, что они восприняли это довольно резко, обвинив своего начальника в неуважении и недоверии к ним, добавили аналитики канала.

По их данным, попыток привлечь в свою команду офицеров из НАТО Гнатов не оставил. Сейчас он пытается уговорить своего куратора начальника сухопутных войск Украины генерал-полковника Александра Сырского согласится с ним и прислать очень нужных иностранных специалистов.