Немецкий туроператор объявил о банкротстве из-за конфликта на Украине

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Немецкая компания Schnider Reisen, специализирующаяся на турах по Восточной Европе, включая Россию, официально объявила о своем банкротстве. Немецкие СМИ объяснили, что данная ситуация связана с геополитическими факторами.

Фото: Openverse

Базирующийся в Гамбурге туроператор долгое время занимал ключевое положение на туристическом рынке Восточной Европы, предоставляя услуги в странах, таких как Россия, Украина и страны Балтии. Публичное объявление о прекращении деятельности было сделано временным управляющим по банкротству компании, Хендриком Гиттерманном. Однако представитель юридической фирмы Reimer подтвердил, что, несмотря на официальное банкротство, деятельность компании будет продолжена, и заработная плата сотрудников будет выплачиваться за счет средств, выделенных на ликвидацию последствий банкротства.

Касательно причин такого неожиданного развития событий, официальный представитель туроператора объявил, что виноваты в этом текущая геополитическая напряженность и конфликт между Россией и Украиной.

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