Великобритания усложнила визовые правила для постсоветских стран

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Великобритания вновь ужесточает правила визового режима для граждан России, и на этот раз изменения затрагивают транзитных путешественников.

Фото: Openverse

С начала сентября гражданам России стало необходимо получать транзитную визу при проезде через Великобританию в пути к своему конечному пункту назначения. Эти изменения были введены в соответствии с поправкой к Приказу об иммиграции (касающейся транзитных виз для пассажиров), которая начала действовать в 2014 году.

Такое быстрое внедрение этой поправки было связано с серьезной обеспокоенностью по поводу возможного увеличения числа граждан России и некоторых других стран, которые могли бы приехать в Великобританию и возможно запросить убежище.

Следовательно, главной целью введения требования о транзитных визах для этих граждан, согласно Министерству внутренних дел, является предотвращение злоупотребления транзитным статусом для незаконного въезда в Великобританию и поиска убежища. Важно отметить, что эти изменения также затронули граждан других стран бывшего Советского Союза, таких как Армения, Азербайджан, Молдавия и Украина, а также граждан балканских стран, Турции и даже Китая.

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