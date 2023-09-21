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NBC: Зеленскому не разрешили выступить перед конгрессом США

1:07
Мир

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не дали разрешения на выступление перед конгрессом США. Об отказе главе Украины произнести речь заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, сообщает телеканал NBC News.

NBC: Зеленскому не разрешили выступить перед конгрессом США
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В качестве причины для отказа американский политик напомнил о большой загруженности конгрессменов.

"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в материале.

Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее имел возможность выступать в конгрессе, в последний раз он делал это в декабре 2022 года по инициативе Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей.

Ранее Маккарти уже обещал, что собирается потребовать от Зеленского отчитаться об использовании финансовой и военной помощи Вашингтона и рассказать, что Киев намерен делать дальше. Спикер подчеркнул, что нет никаких гарантий, что США и дальше будут помогать Киеву.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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