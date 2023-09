Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не дали разрешения на выступление перед конгрессом США. Об отказе главе Украины произнести речь заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, сообщает телеканал NBC News.

