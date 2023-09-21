NBC: Зеленскому не разрешили выступить перед конгрессом США

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не дали разрешения на выступление перед конгрессом США. Об отказе главе Украины произнести речь заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, сообщает телеканал NBC News.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В качестве причины для отказа американский политик напомнил о большой загруженности конгрессменов.

"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в материале.

Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее имел возможность выступать в конгрессе, в последний раз он делал это в декабре 2022 года по инициативе Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей.

Ранее Маккарти уже обещал, что собирается потребовать от Зеленского отчитаться об использовании финансовой и военной помощи Вашингтона и рассказать, что Киев намерен делать дальше. Спикер подчеркнул, что нет никаких гарантий, что США и дальше будут помогать Киеву.