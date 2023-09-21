Демонстративный конфликт между польским президентом Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским не является случайным стечением обстоятельств. Это давно продуманная стратегия Польши по аннексии западных областей Украины, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию от польских источников.
И заключается она, по его словам, в том, чтобы продемонстрировать на первом этапе свою полную лояльность Украине, выработать на международной арене имидж её союзника и верного друга.
Далее Польше, в рамках глубинной стратегии возвращения себе восточных земель, необходим ситуационный конфликт с Киевом, который, фактически, развязывает полякам руки, обнуляет все обязательства перед Украиной, добавил аналитик.
В результате в случае любого ухудшения ситуации на фронте, Польша имеет полную свободу действовать так, как посчитает нужным, никак не считаясь с Украиной.
"Итогом этого станет операция по аннексии своих, как они считают, восточных земель — пяти областей Украины", — заключил Шурыгин.
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