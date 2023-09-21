Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг предложенное Россией и Ираном решение по Нагорному Карабаху, а затем сделал ложное заявление о том, что российский миротворческий контингент не вмешивается в ситуацию. Эту информацию передала востоковед и политолог Каринэ Геворгян 21 сентября, сообщает EADaily.

Фото: Оpenverse

"Я могу поделиться инсайдерской информацией. Шойгу посетил Тегеран, когда всё это началось. Мне достоверно известно, что российская и иранская стороны предложили решение, которое можно было бы осуществить для спасения ситуации, для бескровного разрешения. Решение было очень перспективное, но для этого нужно было согласие Пашиняна. Потому что решение можно было осуществить, используя в качестве опоры территорию Армении. Он отказал. Он лжёт, он выходит и говорит, что Россия ничего не делает. Армяне кипят, сейчас слова про Россию сказать нельзя, антироссийские настроения зашкаливают", — сказала Каринэ Геворгян.

По мнению эксперта, Азербайджан полностью зависит от Турции, США и Великобритании, что может повлиять на будущие отношения между Москвой и Баку. 20 сентября стало известно о капитуляции Нагорного Карабаха после проведения "антитеррористической операции" Азербайджана. Армянские силы будут выведены из зоны размещения российского миротворческого контингента. Кроме того, решено расформировать и разоружить вооруженные формирования Армии обороны Нагорного Карабаха и вывести тяжелую технику и вооружения с территории региона.

"Единственной форточкой наземной для России в Иран останется Азербайджан, который эту форточку захочет — откроет, захочет — закроет", — добавила Геворгян.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе 19 сентября, указав, что они наносят удары по позициям Вооруженных Сил Армении с использованием высокоточного оружия с целью "восстановления конституционного строя". Власти Армении расценили эту операцию как "агрессию против народа Карабаха" и отказались от своего статуса гаранта безопасности Нагорного Карабаха.

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