Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SHAMAN: "Мы с женой официально „расчехлились“»
Новые курорты Северного Кавказа введут систему "всё включено"
NBC: Зеленскому не разрешили выступить перед конгрессом США
Родственник погибшего из-за предателя Кузьминова военного заявил, что "просто расстрелял бы его"
На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями
Искусство выживания: как действовать, если ребенок потерялся в лесу
JSMT: психологи назвали 14 причин, из-за которых порнография может довести пару до разрыва
Шурыгин: конфликт между Дудой и Зеленским является частью плана Польши по захвату Западной Украины
Возбуждено уголовное дело по факту падения самолёта в Пензенской области

Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают

2:23
Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг предложенное Россией и Ираном решение по Нагорному Карабаху, а затем сделал ложное заявление о том, что российский миротворческий контингент не вмешивается в ситуацию. Эту информацию передала востоковед и политолог Каринэ Геворгян 21 сентября, сообщает EADaily.

Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают
Фото: Оpenverse

"Я могу поделиться инсайдерской информацией. Шойгу посетил Тегеран, когда всё это началось. Мне достоверно известно, что российская и иранская стороны предложили решение, которое можно было бы осуществить для спасения ситуации, для бескровного разрешения.

Решение было очень перспективное, но для этого нужно было согласие Пашиняна. Потому что решение можно было осуществить, используя в качестве опоры территорию Армении. Он отказал. Он лжёт, он выходит и говорит, что Россия ничего не делает. Армяне кипят, сейчас слова про Россию сказать нельзя, антироссийские настроения зашкаливают", — сказала Каринэ Геворгян.

По мнению эксперта, Азербайджан полностью зависит от Турции, США и Великобритании, что может повлиять на будущие отношения между Москвой и Баку. 20 сентября стало известно о капитуляции Нагорного Карабаха после проведения "антитеррористической операции" Азербайджана. Армянские силы будут выведены из зоны размещения российского миротворческого контингента. Кроме того, решено расформировать и разоружить вооруженные формирования Армии обороны Нагорного Карабаха и вывести тяжелую технику и вооружения с территории региона.

"Единственной форточкой наземной для России в Иран останется Азербайджан, который эту форточку захочет — откроет, захочет — закроет", — добавила Геворгян.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе 19 сентября, указав, что они наносят удары по позициям Вооруженных Сил Армении с использованием высокоточного оружия с целью "восстановления конституционного строя". Власти Армении расценили эту операцию как "агрессию против народа Карабаха" и отказались от своего статуса гаранта безопасности Нагорного Карабаха.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Песков Ответил Пашиняну на Обвинения в Адрес Миротворческого Контингента и ОДКБ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Последние материалы
На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями
Искусство выживания: как действовать, если ребенок потерялся в лесу
JSMT: психологи назвали 14 причин, из-за которых порнография может довести пару до разрыва
Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают
Шурыгин: конфликт между Дудой и Зеленским является частью плана Польши по захвату Западной Украины
Возбуждено уголовное дело по факту падения самолёта в Пензенской области
Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина впервые станут родителями
Матвийчук: Зеленский сейчас между жизнью и смертью, президент никогда не будет способен на перемирие
Депутат Матвеев рассказал, что в столовой Госдумы можно пообедать за 500 рублей
В Красноярске от неустановленной инфекции умер первоклассник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников