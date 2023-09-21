Лидер США не самостоятелен в том, что касается оглашаемых им решений. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник убеждён, что Байден — просто марионетка, которая выполняет чужие приказы.
"Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
В связи с этим Макгрегор обратился к тем, кто руководит действиями Байдена, с призывом подумать о том, как завершить конфликт на Украине. Офицер добавил, что чем дольше он длится, тем хуже становится от этого всему миру.
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