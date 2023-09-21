Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники начали отворачиваться от Украины. Об этом эксперт сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Украина больше не вызывает интереса у многих стран. Риттер указал, что Польша, например, стала отворачиваться от Украины и назвала её "утопающим". Он также утверждает, что Европа начинает осознавать, что Киев не может победить в конфликте, и продолжение военных действий только приведёт к катастрофическим последствиям.
По мнению Риттера, страны Европейского союза отправляют Украине устаревшее оружие в попытке создать видимость поддержки, но оно не приносит реальной пользы на поле боя.
Он заключил, что многие осознают, что Украина стала несостоявшимся государством, и её армия не способна захватить инициативу на фронте.
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