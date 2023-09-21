NYT: площадь, занятая ВСУ у Работино, непропорциональна их потерям

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Потери, которые понесли ВСУ в ходе продвижения у Работино, огромны и непропорциональны занятой украинскими военными площади. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

К таким выводам американские аналитики пришли после изучения спутниковых снимков с поля боя.

Авторы признали, что пока никто не может сказать точно, сколько именно украинских бойцов тут погибло, но уже понятно, что ВСУ за своё незначительное продвижение возле Работино заплатили слишком высокую цену. Эта цена явно непропорциональна той площади, которую ВСУ удалось отвоевать, подчеркнули авторы.

"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", — сказано в материале.

Также американские аналитики обратили внимание, что наступление ВСУ сопряжено с огромными рисками: если Киев не сможет показать своим западным партнёрам хорошие результаты на поле боя, военная и финансовая поддержка ему будет свёрнута, и Запад начнёт подталкивать украинские власти к переговорам с Россией.