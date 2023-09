Your browser does not support the audio element.

Потери, которые понесли ВСУ в ходе продвижения у Работино, огромны и непропорциональны занятой украинскими военными площади. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.