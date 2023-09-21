Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по быстрому "захвату" российскими военными юга Украины. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник.
По его информации, следствие ведётся уже полтора года. Со следователями главком ВСУ беседовал, но пока не имеет процессуального статуса по этому делу.
Издание отмечает, что такой статус может появиться позже.
"Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об "оккупации" юга уже называют "делом Залужного", — добавил автор статьи.
Отвечать на запрос касательно участия Залужного в следственных действиях в украинских спецслужбах отказались.
Подозрения по этому делу пока не получил никто, но это может произойти уже в ближайшее время. Пока идут допросы. Среди допрашиваемых — генералы, представители военного командования и гражданских властей, говорится в материале.
Источник ВВС в Офисе президента заявил, что военные должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу, без команды президента Владимира Зеленского.
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