Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по быстрому "захвату" российскими военными юга Украины. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.