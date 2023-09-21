Сеймур Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине

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Американский журналист-расследователь Сеймур Херш пишет о лжи Владимира Зеленского и о переломном этапе в конфликте на Украине.

Фото: Стоп-кадр с видео

Россия уже победила, однако Белый дом и американские СМИ продолжают лгать, заявил лауреат Пулитцеровской премии на своей странице на платформе Substack.

Публицист приводит слова неназванного сотрудника разведки США, который заявил, что военные действия закончены, а Россия выиграла.

"Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", — сказал собеседник публициста.

Ранее Зеленский устроил анекдотичную подтасовку видео со своим выступлением в ООН.