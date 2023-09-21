Сотрудница аэропорта Манилы съела украденные у туриста деньги

На Филиппинах сотрудница службы безопасности аэропорта попыталась украсть 300 долларов у китайского туриста. Согласно информации от Philstar Global, это произошло 8 сентября в первом терминале международного аэропорта Манилы.

Фото: Openverse

Благодаря записи с камер видеонаблюдения было установлено, что во время таможенного досмотра сотрудница украла деньги из кошелька китайского гражданина. Когда пострадавший заметил исчезновение денег, женщина повернулась в сторону и проглотила три купюры по 100 долларов, запивая их водой.

В итоге деньги были возвращены пострадавшему, а администрация аэропорта отстранила сотрудницу от должности. Кроме того, глава Министерства транспорта Филиппин, Хайме Баутиста, призвал строго наказать преступницу.

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