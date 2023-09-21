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В офисе Зеленского призвали готовиться к "тяжёлым месяцам" из-за сложностей с инфраструктурой

0:53
Мир

В украинском правительстве предупредили, что стране следует готовиться к тяжёлым месяцам, причиной которых станут сложности с инфраструктурой. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба.

В офисе Зеленского призвали готовиться к "тяжёлым месяцам" из-за сложностей с инфраструктурой
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры", — сказал Кулеба, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Утром 21 сентября на Украине сообщили о повреждениях, нанесённых энергообъектам в западной и центральной частях страны.

Как уточнила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго", результатом повреждений стали проблемы с подачей электроэнергии: совсем нет света в 398 населённых пунктах. Всего энергоснабжение нарушено в пяти украинских регионах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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