В украинском правительстве предупредили, что стране следует готовиться к тяжёлым месяцам, причиной которых станут сложности с инфраструктурой. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба.
"Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры", — сказал Кулеба, которого цитирует агентство Франс Пресс.
Утром 21 сентября на Украине сообщили о повреждениях, нанесённых энергообъектам в западной и центральной частях страны.
Как уточнила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго", результатом повреждений стали проблемы с подачей электроэнергии: совсем нет света в 398 населённых пунктах. Всего энергоснабжение нарушено в пяти украинских регионах.
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