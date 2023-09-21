Байден не пожал руку бразильскому президенту Луле да Силве на встрече в США

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Несколько казусов произошло во время встречи американского лидера Джо Байдена с бразильским коллегой Лулой да Силвой.

Встреча Байдена с президентом Бразилии в США

Видеокадры с мероприятия опубликовал канал GBN News. Сначала Байден, выходя на сцену, случайно дотронулся до флага Бразилии. Конструкция с флагом пошатнулась и едва устояла.

Во время встречи глава Белого дома постоянно путал слова, а в конце переговоров не стал пожимать руку бразильскому лидеру. Вместо этого он повернулся к коллеге спиной.

Судя по видеозаписи, Байден пожал руку лишь руководителю Международной организации труда Гилберту Хунгбо, который тоже находился на сцене.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не стал аплодировать Луле да Силве после его выступления в Организации Объединённых Наций. В своей речи глава Бразилии призвал к переговорам по украинскому вопросу. Он также заявил, что отказывается поддерживать санкции в отношении Москвы.