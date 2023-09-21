Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во время своей поездки в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, что Италия не должна стать местом массовой концентрации беженцев в Европе. Она также подчеркнула необходимость борьбы с торговцами людьми.
"Я не допущу, чтобы Италия стала лагерем беженцев Европы. Необходимо объявить войну торговцам людьми", — заявила Мелони, выразив свою решимость по этому вопросу.
Она также отметила, что ситуация с миграцией действительно сложная и что недавние события на острове Лампедуза связаны с проблемами в Ливии, которые выходят за её рамки полномочий.
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