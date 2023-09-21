В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды

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Национальный совет, Большая палата парламента Швейцарии, одобрил введение штрафа в размере до 1000 швейцарских франков (приблизительно 1111 долларов) за нарушение запрета на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, включая паранджу и никаб. Это решение получил поддержку 151 члена совета, в то время как 29 выступили против него.

Фото: openverse

Совет также одобрил исключения из запрета, разрешающие ношение одежды, закрывающей лицо, в местах отправления культа, на карнавалах, в медицинских целях и во время демонстраций, когда это необходимо для осуществления свободы слова.

Запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах был введен в Швейцарии в марте 2021 года после всенародного голосования, в ходе которого 51% жителей Швейцарии поддержали такое ограничение. Аналогичные запреты были введены в ряде других европейских стран, включая Австрию, Бельгию и Францию.

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