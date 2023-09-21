МИД: НАТО нагнетает напряжённость, вероятность вооружённого конфликта велика

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Североатлантический альянс проводит манёвры рядом с российской государственной границей, что может спровоцировать обострение обстановки.

Фото: Openverse

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в МИД России, из-за действий НАТО неподалёку от территорий РФ возрастают риски "непреднамеренных инцидентов" и эскалации.

"В нынешних условиях постоянного нагнетания напряжённости со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооружённый конфликт крайне велика", — пояснили в министерстве.

Представители МИД также обратили внимание на провокационный и агрессивный характер военных учений, проводимых блоком.

Ранее солдаты НАТО отработали учебные удары по условным целям в Крыму и Севастополе. Предварительно, ядерные бомбардировщики проводили тренировки по "прорыву" российских средств ПВО, размещённых на Крымском полуострове.