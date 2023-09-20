Писатели США подали в суд на создателя нейросети ChatGPT за нарушение авторских прав

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Группа американских писателей, включая Джорджа Мартина, автора сериала "Песнь льда и пламени", подала иск против OpenAI, компании, стоящей за чат-ботом ChatGPT. Сценаристы обвиняют OpenAI в нарушении авторских прав в иске, поданном в Южный округ Нью-Йорка от имени Американской гильдии авторов и 17 писателей, включая Джона Гришэма и Скотта Туроу.

Фото: Openverse

Истцы утверждают, что OpenAI включила тексты их работ в large language model (LLM) без их согласия, потенциально нарушая их авторские права. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, обучаются на огромных объемах текста из различных источников.

В иске утверждается, что ChatGPT и лежащий в его основе LLM представляют угрозу для авторов, поскольку используются для создания некачественных электронных книг, которые конкурируют с книгами, написанными людьми. Один пользователь якобы использовал ChatGPT для создания продолжения серии "Песнь льда и пламени", которая послужила основой для телесериала "Игра престолов", и опубликовал эти работы в Интернете. Джордж Мартин в настоящее время работает над двумя последними романами серии.

Авторы добиваются судебного приказа, запрещающего OpenAI загружать защищенные авторским правом работы в LLM без специального разрешения. Они также требуют возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов за каждую работу, права которой были нарушены.

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