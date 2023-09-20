Политолог Брутер о счёте, выставленном Варшавой Киеву: изображают, что всерьёз обиделись на Украину

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Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал счёт на 101 миллиарда злотых (более двух триллионов рублей), "выставленный" Украине за военную помощь Киеву руководителем фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштофом Босаком.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт уточнил, что о выставлении реального счёта здесь речи не идёт, потому что эти деньги Варшава уже получила.

"Нынешние власти Польши очень рационалистичны и постоянно пытаются разыгрывать националистическую карту, особенно в предвыборной момент. Здесь нужно добавить еще, что Дуда даже не захотел встретиться в Зеленским в Нью-Йорке. И это говорит о том, что правящая польская группа будет продолжать изображать, что она всерьез обиделась на Украину и что вообще Зеленский ей не нравится", — сказал Брутер.

Сегодняшние польско-украинские отношения — это интермедия, при которой одни пытаются таким образом повысить свой рейтинг, вторые изображают заботу об украинском народе, сказал политолог.

"Здесь есть у каждого свой профит. Зеленский пытается выжить для себя в сложившейся ситуации, а нынешняя польская группа пытается удержаться у власти. Она как бы готова объявить всех своими врагами, она объявила врагами Россию, она требует репараций от Германии и теперь наезжает на Украину. Обратите внимание, это такой гонористый польский национализм. Единственное, с кем она дружит, это с Америкой, потому что Америка — это и есть центр мира, и она всегда любила Польшу как своего представителя в этом регионе", — объяснил Брутер.

Эксперт добавил, что из-за разницы в ментальности поляков европейцы не понимают и не любят, например, они в последнее время часто ссорятся с немцами. Зато такая ситуация вполне устраивает Вашингтон, у которого в Европе есть своя политическая сила, которая всегда будет враждовать со своими соседями и рассчитывать на то, что США всегда будут её "крышей".

А что касается зернового вопроса, Брутер уверен, что нынешняя польская власти принципиально не будет решать его миром.

В середине сентября ЕК сняла ограничения на ввоз украинского зерна в ряд граничащих с Украиной стран, в том числе Польшу. Однако последняя вместе со Словакией и Венгрией решила продлить этот запрет в одностороннем порядке. Киев пожаловался на эти страны во ВТО, после чего президент Польши Анджей Дуда "не нашёл времени" на запланированную встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН.