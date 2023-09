Your browser does not support the audio element.

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал счёт на 101 миллиарда злотых (более двух триллионов рублей), "выставленный" Украине за военную помощь Киеву руководителем фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштофом Босаком.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.