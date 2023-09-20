Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моравецкий: Польша прекратила поставки вооружения Киеву
Трансгендер-спикер ВСУ Эштон-Чирилло отстранена от должности и находится под следствием
Нутрициолог назвала признаки дефицита витамина D в организме: мышечная слабость и частые простуды
Блинкен: есть много недовольных тем, что Запад говорит исключительно про Украину
Слава пригрозила хирургу Тимуру Хайдарову новым судебным иском
Эксперт рассказала, почему опасно глотать жевательную резинку
Уролог Вотяков назвал 4 признака, указывающих на проблему с потенцией
Трое раненых российских разведчиков 12 часов удерживали опорник ВСУ под Угледаром
Оксана Самойлова призналась, почему ее иногда бесят собственные дети от Джигана

Политолог Брутер о счёте, выставленном Варшавой Киеву: изображают, что всерьёз обиделись на Украину

2:43
Мир

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал счёт на 101 миллиарда злотых (более двух триллионов рублей), "выставленный" Украине за военную помощь Киеву руководителем фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштофом Босаком.

Политолог Брутер о счёте, выставленном Варшавой Киеву: изображают, что всерьёз обиделись на Украину
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт уточнил, что о выставлении реального счёта здесь речи не идёт, потому что эти деньги Варшава уже получила.

"Нынешние власти Польши очень рационалистичны и постоянно пытаются разыгрывать националистическую карту, особенно в предвыборной момент. Здесь нужно добавить еще, что Дуда даже не захотел встретиться в Зеленским в Нью-Йорке. И это говорит о том, что правящая польская группа будет продолжать изображать, что она всерьез обиделась на Украину и что вообще Зеленский ей не нравится", — сказал Брутер.

Сегодняшние польско-украинские отношения — это интермедия, при которой одни пытаются таким образом повысить свой рейтинг, вторые изображают заботу об украинском народе, сказал политолог.

"Здесь есть у каждого свой профит. Зеленский пытается выжить для себя в сложившейся ситуации, а нынешняя польская группа пытается удержаться у власти. Она как бы готова объявить всех своими врагами, она объявила врагами Россию, она требует репараций от Германии и теперь наезжает на Украину. Обратите внимание, это такой гонористый польский национализм. Единственное, с кем она дружит, это с Америкой, потому что Америка — это и есть центр мира, и она всегда любила Польшу как своего представителя в этом регионе", — объяснил Брутер.

Эксперт добавил, что из-за разницы в ментальности поляков европейцы не понимают и не любят, например, они в последнее время часто ссорятся с немцами. Зато такая ситуация вполне устраивает Вашингтон, у которого в Европе есть своя политическая сила, которая всегда будет враждовать со своими соседями и рассчитывать на то, что США всегда будут её "крышей".

А что касается зернового вопроса, Брутер уверен, что нынешняя польская власти принципиально не будет решать его миром.

В середине сентября ЕК сняла ограничения на ввоз украинского зерна в ряд граничащих с Украиной стран, в том числе Польшу. Однако последняя вместе со Словакией и Венгрией решила продлить этот запрет в одностороннем порядке. Киев пожаловался на эти страны во ВТО, после чего президент Польши Анджей Дуда "не нашёл времени" на запланированную встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы Любовь Степушова Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
Последние материалы
Политолог Брутер о счёте, выставленном Варшавой Киеву: изображают, что всерьёз обиделись на Украину
Блинкен: есть много недовольных тем, что Запад говорит исключительно про Украину
Слава пригрозила хирургу Тимуру Хайдарову новым судебным иском
Эксперт рассказала, почему опасно глотать жевательную резинку
Косметика с пробиотиками: чем она полезна для кожи
Уролог Вотяков назвал 4 признака, указывающих на проблему с потенцией
Трое раненых российских разведчиков 12 часов удерживали опорник ВСУ под Угледаром
Оксана Самойлова призналась, почему ее иногда бесят собственные дети от Джигана
Военные эксперты показали работу российских диверсантов по подрыву моста в Сумской области
Боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников