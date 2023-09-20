Госсекретарь США Энтони Блинкен признал недовольство части мирового сообщества тем, что Запад говорит исключительно о помощи Украине.
"Некоторые отстаивают ту точку зрения, что продолжение поддержки Украины <…> отвлекает наше внимание от других приоритетов, таких как борьба с климатическим кризисом, расширение благоприятных экономических возможностей, укрепление систем здравоохранения", — цитирует Блинкена ТАСС.
По его мнению, "это видимость дилеммы". "Мы можем и должны заниматься и тем, и другим. Мы занимаемся и тем, и другим", — сказал госсекретарь, выступая на заседании Совбеза ООН.
На Западе и на Украине не скрывают, что хотели бы заручиться поддержкой других стран мира в противостоянии России. Например, государств Глобального Юга.
Однако нельзя сказать, что предпринимаемые США и их сателлитами усилия принесли какие-нибудь значимые результаты. По сути, Блинкен в своём выступлении это и констатировал.
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