Блинкен: есть много недовольных тем, что Запад говорит исключительно про Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен признал недовольство части мирового сообщества тем, что Запад говорит исключительно о помощи Украине.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Некоторые отстаивают ту точку зрения, что продолжение поддержки Украины <…> отвлекает наше внимание от других приоритетов, таких как борьба с климатическим кризисом, расширение благоприятных экономических возможностей, укрепление систем здравоохранения", — цитирует Блинкена ТАСС.

По его мнению, "это видимость дилеммы". "Мы можем и должны заниматься и тем, и другим. Мы занимаемся и тем, и другим", — сказал госсекретарь, выступая на заседании Совбеза ООН.

На Западе и на Украине не скрывают, что хотели бы заручиться поддержкой других стран мира в противостоянии России. Например, государств Глобального Юга.

Однако нельзя сказать, что предпринимаемые США и их сателлитами усилия принесли какие-нибудь значимые результаты. По сути, Блинкен в своём выступлении это и констатировал.