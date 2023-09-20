В Польше объяснили, почему Дуда не смог встретиться с Зеленским: слишком плотный график

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Министр канцелярии польского лидера, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач дал объяснение отказу своего президента Анджея Дуды от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам Пшидача, встреча оказалась невозможной из-за слишком плотного графика Дуды.

"Из-за затянувшихся выступлений на ГА ООН президентов Бразилии и США время выступления Анджея Дуды передвинулось. Из-за этого организовать эту двустороннюю встречу [с Зеленским] не получилось", — пояснил Пшидач, которого цитирует РАР.

О несостоявшейся встрече Дуды и Зеленского стало известно накануне. Ряд СМИ объясняют это ухудшившимися отношениями Варшавы и Киева из-за зерновой проблемы.