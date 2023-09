Your browser does not support the audio element.

Министр канцелярии польского лидера, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач дал объяснение отказу своего президента Анджея Дуды от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.