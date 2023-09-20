Министр канцелярии польского лидера, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач дал объяснение отказу своего президента Анджея Дуды от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
По словам Пшидача, встреча оказалась невозможной из-за слишком плотного графика Дуды.
"Из-за затянувшихся выступлений на ГА ООН президентов Бразилии и США время выступления Анджея Дуды передвинулось. Из-за этого организовать эту двустороннюю встречу [с Зеленским] не получилось", — пояснил Пшидач, которого цитирует РАР.
О несостоявшейся встрече Дуды и Зеленского стало известно накануне. Ряд СМИ объясняют это ухудшившимися отношениями Варшавы и Киева из-за зерновой проблемы.
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