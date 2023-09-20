Рогов: в этот раз приезд Зеленского в США уже не вызвал былого восторга и рукоплесканий

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского в США на этот раз прошла не лучшим образом. На это обратил внимание глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: edition.cnn.com

Политик считает, что украинскому президенту уже никто не рукоплещет, американцы понемногу приходят в себя от былой эйфории.

Зеленского же представитель главного совета Запорожской области назвал "попрошайкой в спортивных штанах", от которого уже все устали.

"Зеленского, мягко говоря, в США встречают в этот раз не лучшим образом. Уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний. Настало время отрезвления. Американский народ устал от украинского попрошайки в спортивных штанах и не понимает, почему с ним так носится и заискивает администрация Байдена", - сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик обратил внимание, что Зеленский уже начал подвергаться неприкрытой критике со стороны американских чиновников. В США всё чаще звучат требования проверить, на что именно идёт финансовая помощь Вашингтона. А Зеленский до сих пор остаётся на своём месте только потому, что он является частью коррупционных махинаций Байдена.

Ранее палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не обещают Зеленскому новую финансовую помощь, и хотят, чтобы он отчитался за уже переданные Украине деньги.