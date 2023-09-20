Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15

1:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Во Франции сотрудники магазинов Apple Store объявили о проведении забастовки в пятницу и субботу, совпадая с выпуском новой модели мобильного телефона iPhone 15, сообщает РИА Новости.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Профсоюзы выдвигают требования о повышении зарплат на 7%, в то время как руководство компании предлагает увеличить их всего на 4,5%. Эту информацию передали СМИ, ссылаясь на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).

Согласно планам, 22 и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пройдут забастовки. Ожидается, что работа магазинов будет нарушена в течение периода от 1 часа до двух дней, а также планируется провести манифестацию около бутика Apple в Париже.

Представители профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, которые защищают интересы сотрудников в этой отрасли, считают, что день выпуска новой модели телефона имеет критическое значение для компании, поэтому они намерены продемонстрировать, насколько серьезны в своих намерениях.

Один из представителей CFDT поделился своим мнением, сказав: "Когда я продаю новый iPhone, я понимаю, что его стоимость — это всё, что остается от моей зарплаты!"

Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, чтобы привлечь внимание руководства к их требованиям.