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Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15

1:32
Мир

Во Франции сотрудники магазинов Apple Store объявили о проведении забастовки в пятницу и субботу, совпадая с выпуском новой модели мобильного телефона iPhone 15, сообщает РИА Новости.

Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Профсоюзы выдвигают требования о повышении зарплат на 7%, в то время как руководство компании предлагает увеличить их всего на 4,5%. Эту информацию передали СМИ, ссылаясь на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).

Согласно планам, 22 и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пройдут забастовки. Ожидается, что работа магазинов будет нарушена в течение периода от 1 часа до двух дней, а также планируется провести манифестацию около бутика Apple в Париже.

Представители профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, которые защищают интересы сотрудников в этой отрасли, считают, что день выпуска новой модели телефона имеет критическое значение для компании, поэтому они намерены продемонстрировать, насколько серьезны в своих намерениях.

Один из представителей CFDT поделился своим мнением, сказав: "Когда я продаю новый iPhone, я понимаю, что его стоимость — это всё, что остается от моей зарплаты!"

Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, чтобы привлечь внимание руководства к их требованиям.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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