Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Во Франции сотрудники магазинов Apple Store объявили о проведении забастовки в пятницу и субботу, совпадая с выпуском новой модели мобильного телефона iPhone 15, сообщает РИА Новости.
Профсоюзы выдвигают требования о повышении зарплат на 7%, в то время как руководство компании предлагает увеличить их всего на 4,5%. Эту информацию передали СМИ, ссылаясь на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).
Согласно планам, 22 и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пройдут забастовки. Ожидается, что работа магазинов будет нарушена в течение периода от 1 часа до двух дней, а также планируется провести манифестацию около бутика Apple в Париже.
Представители профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, которые защищают интересы сотрудников в этой отрасли, считают, что день выпуска новой модели телефона имеет критическое значение для компании, поэтому они намерены продемонстрировать, насколько серьезны в своих намерениях.
Один из представителей CFDT поделился своим мнением, сказав: "Когда я продаю новый iPhone, я понимаю, что его стоимость — это всё, что остается от моей зарплаты!"
Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, чтобы привлечь внимание руководства к их требованиям.
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