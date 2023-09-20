Зеленский признался, что сомневается в возможности ВСУ преуспеть в контрнаступлении

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Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что украинские военные смогут осуществить прорыв в ходе своего контрнаступления.

Фото: Openverse

Соответствующее заявление президент Украины сделал в интервью CNN.

"Я думаю, что никто этого не знает, правда", — сказал Зеленский.

Украинский президент ещё раз подчеркнул, что Киев надеется, что США передадут ему ракеты большой дальности. Зеленский добавил, что если Белый дом откажет Украине в поставке ракет, это будет "большая потеря" для украинцев.

На днях в американской прессе появились сообщения, что Вашингтон не исключает возможность поставки Киеву ракет ATACMS, которые могут бить на расстояние порядка 300 км. При этом власти США отметили, что окончательного решения по этой теме они пока не приняли.