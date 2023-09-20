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Политолог Бычков: ситуация патовая для Пашиняна, он вынужден идти на уступки

1:58
Мир

Премьер Армении Никол Пашинян оказался в ситуации, когда он вынужден сохранить своё лицо перед страной, избирателями, армянским народом и партнёрами из США, в том числе военными подразделениями, которые сейчас находятся на территории его государства. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил политолог, руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Политолог Бычков: ситуация патовая для Пашиняна, он вынужден идти на уступки
Фото: Оpenverse

По его словам, Пашинян вынужден принять условия Азербайджана и сложить оружие в Нагорном Карабахе.

"Понятно, что ситуация патовая и Пашинян вынужден идти на уступки Азербайджану. Стоит отметить, что у руководства Армении не очень благоприятно складываются отношения с властями Карабаха. В каком-то смысле Пашинян даже может быть заинтересован в том, что Карабах и политически потеряет своё значение и значимость", — сказал эксперт.

Он добавил, что Армения ничего не способна противопоставить ВВС Азербайджана. Как пояснил политолог, в этой связи Ереван может уповать только на помощь и поддержку США.

Специалист допустил, что Вашингтон хочет сделать Карабах очередной горячей точкой, которая будет "то тлеть, то возгорать" ещё долгое время. В этом случае Пашинян решит не выводить войска и не складывать оружие в Карабахе, уточнил Бычков. Собеседник Pravda.Ru считает, что всё будет зависеть от позиции Соединённых Штатов.

Если Армения не получит внешней поддержки, текущий конфликт будет завершён максимально быстро, резюмировал политолог.

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день в Минобороны страны заявили, что операцию приостановят, поскольку были достигнуты определённые договорённости. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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