Известная актриса театра, кино и ТВ Гриманеса Хименес умерла 18 сентября на 87-м году жизни. Об этом сообщили в профсоюзе чилийских актёров.
Отмечается, что на она снялась в десятках фильмов, сериалов и теленовелл. Актриса сыграла в национальных ремейках американских ситкомов, известных российскому зрителю как "Моя прекрасная няня" и "Счастливы вместе" ("Няня" и "Женаты и с детьми").
Причиной смерти Хименес стало нарушение мозгового кровообращения. В прошлом месяце она была госпитализирована в Сантьяго.
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В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.