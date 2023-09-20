Актриса из ремейков "Моей прекрасной няни" и "Женаты и с детьми" умерла на 87-м году жизни

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Известная актриса театра, кино и ТВ Гриманеса Хименес умерла 18 сентября на 87-м году жизни. Об этом сообщили в профсоюзе чилийских актёров.

Фото: ВКонтакте

Отмечается, что на она снялась в десятках фильмов, сериалов и теленовелл. Актриса сыграла в национальных ремейках американских ситкомов, известных российскому зрителю как "Моя прекрасная няня" и "Счастливы вместе" ("Няня" и "Женаты и с детьми").

Причиной смерти Хименес стало нарушение мозгового кровообращения. В прошлом месяце она была госпитализирована в Сантьяго.