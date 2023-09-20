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NBC: в Лос-Анджелесе протестующие перекрыли часть трассы из-за Карабаха

1:00
Мир

На улицы Лос-Анджелеса вышли протестующие, недовольные обострением ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт NBC.

NBC: в Лос-Анджелесе протестующие перекрыли часть трассы из-за Карабаха
Фото: Openverse

По информации телеканала, американцы остановили движение на участке трассы в городе.

"Часть ведущей на юг трассы 101 перекрыта протестующими", — сказано в материале.

Отмечается, что граждане США, вышедшие на акцию, размахивают флагами Армении и мешают проезду автомобилей. Как подчёркивает телеканал, для урегулирования ситуации к трассе направлены дорожные службы Калифорнии.

19 сентября власти Азербайджана начали "антитеррористические учения" в Нагорном Карабахе. По словам главы республики Ильхама Алиева, операция будет завершена, если Вооружённые силы Армении сложат оружие.

В среду, 20 сентября, в Минобороны Азербайджана заявили о взятии трофеев в виде армянской военной техники.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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