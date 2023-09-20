WSJ: экс-глава МИД Китая уволен за внебрачного ребенка в США

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The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что китайские следователи обнаружили, что у бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана была внебрачная связь во время его пребывания на посту посла Китая в Вашингтоне, что привело к рождению внебрачного ребенка в Соединенных Штатах. Из-за опасений по поводу потенциальных угроз национальной безопасности Цинь Ган впоследствии был уволен со своей должности.

Фото: Openverse

Цинь Ган вступил в должность министра иностранных дел Китая в декабре, но ранее занимал пост посла Китая в Соединенных Штатах с июля 2021 года. Перед своим увольнением в июле он не появлялся на публике в течение месяца, и Министерство иностранных дел сослалось на проблемы со здоровьем в качестве причины его отсутствия.

По данным WSJ, высокопоставленные китайские чиновники были проинформированы о результатах расследования, которое выявило внебрачную связь Цинь Гана в Соединенных Штатах. Продолжающееся расследование направлено на то, чтобы определить, представляли ли действия бывшего дипломата угрозу интересам безопасности Китая. Как сообщает газета, в ответ на этот инцидент китайская разведка, как сообщается, усилила слежку за чиновниками, имеющими связи за рубежом.

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